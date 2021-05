Buffon: «Recebi várias propostas e vou escolher a que me parecer mais estimulante e louca»

Gianluigi Buffon, histórico guarda-redes da Juventus e do futebol italiano, foi ontem titular na vitória dos bianconeri sobre a Atalanta por 2-1, que culminou na conquista da Taça de Itália pela equipa comandada por Andrea Pirlo.





Segundo conta o jornal desportivo italiano 'Tuttosport', Buffon aproveitou o final do jogo para deixar algumas pistas sobre o seu futuro: "Recebi vários contactos e propostas, escolherei a que me parecer mais estimulante e louca. Recebi uma mensagem de um dirigente que me poderia superar em loucura, e é deste tipo de pessoas que eu gosto".Questionado sobre a possibilidade de aceitar um desafio numa divisão inferior em Itália, o guarda-redes afirmou: "Poderia ser algo do género, a vida tem de ser vivida. Se cheguei aqui, foi precisamente por alguma loucura que me permitiu sonhar"."Ainda preciso de lutar, de viajar e de levar o meu corpo até ao limite. Até podia parar de jogar, mas se aparecer alguém que me faça imaginar algo mais maluco, eu vou seguir essa pessoa", rematou.