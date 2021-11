Buscas na Juventus por suspeita de falsificação de contas e fraude

O Ministério Público de Turim está a investigar a Juventus por supostas falsificações de contas e fraude nos últimos três exercícios financeiros, avançam os italianos do 'Corriere Della Serra'.A autoridade tributária daquela cidade estive nas instalações dos bianconeri na quinta-feira passada à procura de documentos que o comprovem. As transferências de Arthur - que chegou à Juve por 72 milhões de euros - e Pjanic - que se transferiu para o Barcelona a troco de 60 M€ - , entre outras, são outro dos motivos das suspeitas das autoridades.De acordo com a mesma fonte, Andrea Agnelli, presidente da Juventus, Pavel Nedved, vice-presidente, Fabio Paratici, antigo diretor desportivo do clube de Turim e que está atualmente no Tottenham, e outros três dirigentes do emblema transalpino, que trabalharam na área de finanças da Juventus, são os visados da investigação denominada 'Prisma', que se iniciou em maio último, e poderão mesmo vir a ser acusados de "informações falsas e emissão de faturas para operações inexistentes", segundo o que é descrito em comunicado.