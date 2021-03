Capello volta a criticar a Juventus de Pirlo: «Contra o FC Porto jogaram râguebi»

Fábio Capello, antigo internacional italiano e treinador da Juventus, voltou esta segunda-feira a tecer duras críticas ao estilo de jogo da equipa atualmente orientada por Andrea Pirlo.

Em declarações à 'Sky Sports', Fábio Capello disse que a 'Vechia Signora' jogou "râguebi" contra o FC Porto, no encontro entre as duas equipas a contar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, que terminou com um triunfo portista por 2-1.

"A Juventus de Pirlo é mais forte do que a de Sarri e de Allegri? Eu acho que é mais fraca porque tem menos qualidade no meio-campo. Ele tem algo a menos nessa zona do campo, refiro-me aos dois médios centro (Bentancur e Rabiot)", começou por dizer o técnico.

"Dos atuais jogadores, aquele que faz verdadeiramente diferença é o Chiesa, que no primeiro mês e meio ou dois meses teve alguma dificuldade em adaptar-se, entender onde estava a jogar. Mas depois mostrou uma qualidade realmente excelente. De todos, Chiesa e Ronaldo são quem marcam a diferença, os outros não se viram até agora. Falta quem jogue a bola verticalmente, que é o que Dybala faz, quem inventa, o homem que dribla e coloca a bola. Neste momento é o Chiesa que está com essa função", continuou.

"Cuadrado quando tem mais alguém faz a diferença, mas falta velocidade com bola a esta equipa. No jogo contra o FC Porto jogaram râguebi, só passavam a bola para os lados. Mesmo com Ronaldo a fazer um jogo ruim, talvez o pior desde que chegou à Juventus, tentou dar verticalidade, mas não houve ninguém que acompanhasse os seus movimentos e lhe desse a bola", concluiu.