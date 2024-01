Carlos Alcaraz reforça Juventus por empréstimo do Southampton

O futebolista argentino Carlos Alcaraz é reforço da Juventus por empréstimo do Southampton, com o emblema da segunda divisão inglesa a ceder o médio, de 21 anos, até junho de 2024, conforme anunciaram hoje os italianos.

Formado nos argentinos do Racing de Avellaneda, Alcaraz chegou ao futebol europeu pela porta dos 'saints' em janeiro de 2023, onde teve a possibilidade de disputar a Premier League, sem que, no entanto, conseguisse evitar a despromoção do clube ao segundo escalão.

Na atual temporada, Alcaraz somou 26 jogos pelo Southampton, 23 dos quais no Championship, em que registou quatro golos e três assistências, numa altura em que o emblema do sul de Inglaterra ocupa o terceiro lugar.

O jovem médio aumentará assim as soluções do técnico Massimilliano Alegri para a zona central do terreno, num setor em que já conta com jogadores como Manuel Locatelli, Adrien Rabiot ou Weston McKennie.

A equipa de Turim, que contratou também o defesa português Tiago Djaló no atual mercado de transferências, ocupa o segundo lugar na liga italiana, a um ponto do líder Inter de Milão, ainda que estes tenham menos uma partida disputada.