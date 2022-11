Casa de Rugani assaltada pela segunda vez no espaço de um mês

Não está fácil a vida pessoal e segurança dos jogadores da Serie A. Depois dos casos de Angel Di Maria e Theo Hernandez, a imprensa italiana adianta esta terça-feira que o defesa Daniele Rugani viu a sua casa ser alvo de dois assaltos no espaço de menos de um mês. A situação tornou-se de tal forma insustentável que o defesa da Juventus e a sua esposa estão já à procura de um novo espaço para morar.De acordo com a 'Gazzetta dello Sport', a primeira tentativa de assalto ocorreu há três semanas, quando os criminosos invadiram a casa do jogador depois de um jogo da Juventus, numa altura na qual Rugani estava a dormir no centro de treinos da equipa e a sua esposa (e filho) se encontravam sozinhos em casa. Na sua declaração, Michela Persico recorda que "por volta das 3 da manhã" ouviu a porta da frente abrir-se. Na altura, explica, pensou que "seria uma surpresa" do marido. Mas não era o caso. "Pouco depois percebi que não era ele e que alguém tinha entrado na nossa sala e estava a mexer coisas. Há três semanas foi a nossa primeira noite de medo. Depois há uns dias aconteceu de novo. Agora não podemos continuar aqui e estamos à procura de uma nova casa", revelou a modelo e jornalista desportiva italiana.