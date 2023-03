Caso Pogba: amigo de infância do jogador da Juventus detido por envolvimento no rapto

O caso do rapto de Paul Pobga, que aconteceu em março do último ano, teve mais uma atualização no último domingo. De acordo com 'Le Journal du Dimanche', Adama Camara, um amigo de infância do atual jogador da Juventus, foi detido no último fim de semana no momento em que aterrou no aeroporto de Paris-Charles de Gaulle quando regressava de uma viagem ao Dubai.

O suspeito foi imediatamente levado até ao juiz de instrução responsável pelo caso e foi indiciado pelos crimes de "extorsão em quadrilha organizada praticada com arma", "sequestro ou detenção arbitrária praticada em quadrilha organizada" e "participação em associação criminosa com vista à preparação de crime".