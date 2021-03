Cassano recorda despedimento de Sarri: «O problema do treinador? Cristiano Ronaldo!»

Antonio Cassano é provavelmente um dos maiores críticos de Cristiano Ronaldo em Itália e nas últimas horas o antigo avançado transalpino voltou à carga. Aproveitando o afastamento da Juventus da Champions e os 10 pontos que os bianconeri já têm de atraso em relação ao Inter no campeonato, Cassano voltou a arrasar o português no programa online que realiza com Christian Vieri.





"Tudo depende do Ronaldo", explicou o antigo avançado, de 38 anos. "Se o vendes, são 100 milhões com os quais podes contratar um par de jogadores de nível. No ano passado o treinador [Maurizio Sarri], que colocou em prática o melhor futebol dos últimos anos, foi despedido. O seu problema? Cristiano Ronaldo! Não podes ter um treinador que queira jogar futebol com Cristiano Ronaldo, ele é um travão para o Andrea Pirlo.""Se querem ir pelo caminho do bom futebol... o Cristiano só pensa nos seus golos e recordes. Se és o presidente e queres começar um novo ciclo, não podes dar a um treinador novato a responsabilidade de dirigir alguém como Ronaldo. O Kulusevski, por exemplo, está muito influenciado. Os jovens sem personalidade têm problemas", acrescentou.Cassano considera que Pirlo é o menos culpado pela atual situação do clube. "Ele vai ter uma grande carreira, com dificuldades, mas já nos mostrou algo. Era preciso saírem jogadores e trazer gente nova."