Cassano: «Resultados da Juventus na Champions têm sido piores desde que Ronaldo chegou»

Antonio Cassano voltou à carga, visando Cristiano Ronaldo. Numa entrevista ao 'Corriere dello Sport' o antigo jogador italiano considerou que a contratação do português por parte Juventus foi um erro.



"Ele ainda tem mais um ano de contrato, a Juventus contratou-o para ganhar a Liga dos Campeões, mas os resultados têm sido piores desde que ele chegou. Ganharam campeonatos, mas isso já o faziam antes. Foi o projeto errado", considerou Cassano, de 38 anos."Durante 120 anos ganhar era tudo o que importava para a Juventus. Ainda é uma obrigação, mas com o Sarri e com o Andrea [Pirlo] tentaram mudar as coisas. O Ronaldo não tem nada a ver com as ideias do Pirlo. Ele vai continuar a marcar porque ele marca até sentado. Aparece por dentro vindo da esquerda e marca; os seus cabeceamentos são únicos", reconhece.Mas Cassano considera que Ronaldo não é a solução para os problemas da Juve. "O Andrea quer construir o jogo a partir de trás e pressionar alto. O Ronaldo pode decidir jogos, mas não participa muito. Penso que ele esteve mal nestes anos. A não ser que consigam arranjar maneira de ganharem a Liga dos Campeões..."