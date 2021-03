Cassano sai em defesa de Ronaldo: «Ele é o rei da Champions; a Juve falha há 26 anos»

Antonio Cassano tem sido um dos maiores críticos de Cristiano Ronaldo em Itália, mas desta feita o antigo avançado transalpino, de 38 anos, discorda do que dizem sobre o português, que está a ser apontado como um dos principais culpados pelo afastamento da Juventus da Liga dos Campeões.





O antigo jogador do Inter, Milan, Roma e Real Madrid recorda que os problemas dos bianconeri na Champions são muito anteriores a Ronaldo. "Estou divertido a ver certas pessoas a duvidar do Cristiano Ronaldo, que ganhou cinco Bolas de Ouro, cinco Ligas dos Campeões e marcou mais golos naquela prova do que ninguém na história", disse Cassano."O Ronaldo e a Juventus são coisas diferentes. O Ronaldo é o rei da Liga dos Campeões; a Juve falha há 26 anos. Não é por causa do Zidane, do Ronaldo, do Higuain ou que quem por lá passou. A Juventus não tem o estatuto dos grandes clubes europeus como o Bayern Munique, o Liverpool ou até mesmo o Milan", prosseguiu.Cassano explicou depois por que é fácil para a Juventus impor-se nas provas internas. "Tem poderio económico, aquele estilo de jogo que dá para ganhar por 1-0 e ter o título garantido em fevereino. Mas na Europa falham sempre. E chegámos ao ponto de duvidar do Ronaldo. É uma loucura! Loucura! O clube contratou o Ronaldo, podia ter trazido o Messi, o Maradona, os melhores da história, mas se não os rodearem de jogadores de grande caráter e de nomeada, bem podem esperar mais 26 anos."E a finalizar, deixou uma pergunta: "De entre aqueles jogadores, tirando o Gigi Buffon e o Ronaldo, quem ganhou a Liga dos Campeões ou um Campeonato do Mundo? Ninguém!"