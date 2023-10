Castigo até na carteira: Pogba pode passar a receber 2 mil euros por mês

O controlo anti-doping positivo, confirmado pela contra-análise, deixou Paul Pogba em maus lençóis. O médio da Juventus, de 30 anos, pode mesmo ver o seu vencimento baixar para o mínimo regulamentar em Itália, que são 2 mil euros por mês.O francês está suspenso de toda a atividade do clube e mesmo proibido de contactar com qualquer elemento da Juventus. E o castigo retira-o do topo da folha salarial, pois recebia 8 milhões de euros líquidos (mais 2 de bónus) e agora terá apenas direito a um máximo de… 42 mil euros anuais, ou seja cerca de 2.000 euros por mês.A Juventus estuda mesmo a rescisão por justa causa, pese embora o contrato estender-se até junho de 2026, se bem que não tenha ainda qualquer decisão tomada nesse sentido. Tudo vai depender do julgamento do seu caso que, recorde-se, pode levá-lo a uma suspensão até 4 anos, o que colocaria a sua carreira em risco, atendendo à idade. Neste quadro, diz a imprensa italiana, além da rescisão a Juventus pode ainda equacionar um pedido de indemnização ao jogador.