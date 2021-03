Claque da Juventus arrasa equipa: «Vocês estão a humilhar esta camisola. Basta!»

A derrota da Juventus em casa com o Benevento continua a dar que falar em Itália. Agora é a 'Curva Sud della Juventus', claque dos bianconeri, que deixa críticas à equipa no Instagram.





"Vocês estão a humilhar a camisola. Basta!", pode ler-se numa das publicações partilhadas pela claque organizada da formação de Turim."Tudo tem um começo e tudo tem um fim. Do dia 6 de maio de 2012 até ao dia de hoje, em 2021. Em 9 de 10 anos ganhámos 9 scudettos, 5 supertaças, 4 Taças de Itália. O que ganharam os outros? Posts, stories e festas quando a Juve perde. Os jogadores passam mas nós não... nunca! Estamos sempre contigo [Juventus]. Até ao fim", garante a claque.Noutro post deixam um recado também aos rivais: "Entendem como os reduzimos? Eles apanham-nos pelo c... porque não vamos para o 10.º. Sim, o 10.º, apenas um depois do 9.º."







