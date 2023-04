Confirmado: devolvidos 15 pontos à Juventus na tabela da Serie A

Está confirmado aquilo que se tinha adiantado na imprensa italiana na quarta-feira : a penalização de 15 pontos na tabela da Serie A aplicada à Juventus em janeiro foi anulada... pelo menos para já. Desta forma, a equipa de Massimiliano Allegri, que esta noite joga diante do Sporting na 2.ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa, salta do 7.º posto para o pódio do campeonato italiano, com 59 pontos, no 3.º lugar - à frente da Roma de Mourinho, que tem 56.A decisão foi tomada pelo Comité de Garantia do Comité Olímpico Italiano, que considerou ser necessária uma reavaliação da pena decidida em janeiro. A mesma pode ser aplicada no futuro, mas por agora é entendido como necessário analisar o reavaliar o tema e, por isso, retirar a punição pontual atual.Por outro lado, esta decisão implica também a anulação das penas de suspensão aplicadas a Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Federico Cherubini e Fabio Paratici, o atual diretor do futebol do Tottenham.