Cristiano Ronaldo apresenta-se segunda-feira em Turim

Cristiano Ronaldo apresenta-se segunda-feira ao trabalho na Juventus. Ainda em gozo de férias após a participação no Europeu, o avançado português de 36 anos submete-se, nesse primeiro dia, aos indispensáveis exames médicos e físicos.





Mais imagens das férias de Cristiano Ronaldo: Georgina mostra quem se juntou



Mais imagens das férias de Cristiano Ronaldo: Georgina mostra quem se juntou

O ‘Tuttosport’ indica, por outro lado, que o CR7 começa a treinar na terça-feira, mas ainda não integrado no plantel agora dirigido por Massimiliano Allegri.O futuro do astro luso tem sido alvo de imensa especulação, embora a Juventus já tenha dito, através dos seus dirigentes, que conta com ele para a próxima temporada. O PSG continua interessado em Cristiano Ronaldo, que finaliza contrato a 30 de junho de 2022 e... até pode renovar.