Cristiano Ronaldo chega aos 100 golos pela Juventus

Cristiano Ronaldo chegou esta quarta-feira aos 100 golos na Juventus, isolando-se no 13.º posto na lista de melhores marcadores do emblema de Turim, agora à frente de Paulo Dybala, atual colega de equipa com o qual estava empatado nos 99. O tento centenário aconteceu diante do Sassuolo, numa partida onde ampliou a vantagem depois do tento de Rabiot.





CR7 atingiu a marca dos 100 golos pela Vecchia Signora ao cabo de 130 encontros, a uma média de 0,76 golos por partida, que é de longe a melhor dos principais marcadores da história do clube. Olhando a quem está à sua frente, por exemplo, o que mais se aproxima é John Hansen, avançado que marcou 124 golos em 187 partidas.Note-se que CR7 é o primeiro jogador da história a marcar mais de 100 golos com a sua seleção (103) e por três clubes diferentes: 118 no Man. United, 451 no Real Madrid e agora 100 na Juventus. Na Vecchia Signora, refira-se, o avançado português tornou-se no primeiro da sua história a marcar pelo menos 100 tentos ao cabo de apenas três temporadas.1. Alessandro Del Piero, 290 golos/705 jogos2. Giampiero Boniperti, 179/4593. Roberto Bettega, 179/4824. David Trézéguet, 171/3205. Omar Sívori, 165/2546. Felice Borel, 143/2707. Pietro Anastasi, 130/3088. John Hansen, 124/1879. Roberto Baggio, 115/20010. Federico Munerati, 115/24911. John Charles, 105/17912. Michel Platini, 104/22313. CRISTIANO RONALDO, 100/133