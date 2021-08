Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Cristiano Ronaldo começou no banco e Allegri revelou conversa que teve com CR7 antes do jogo Craque português só entrou na 2.ª parte do Udinese-Juventus (2-2) e até marcou nos descontos, mas lance foi anulado





• Foto: Reuters