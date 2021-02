Críticos não poupam Juventus: Capello e Del Piero falam em falta de concentração e de ideias

Fabio Capello e Alessandro Del Piero deixaram duras críticas à atuação da Juventus no Dragão. A equipa italiana perdeu com o FC Porto, por 2-1, e os dois ex-futebolistas, agora comentadores, não gostaram do que viram.





"Entrar em campo sem concentração é inaceitável, houve demasiada superficialidade", disse Capello, aos microfones da Sky Italia."O Betancur cometeu um enorme erro na primeira parte e na segunda oito defesas não conseguiam estar alerta contra três jogadores do FC Porto. Isto não pode acontecer", acrescentou o antigo selecionador italiano.Del Piero acrescentou que a Juventus foi no Dragão uma equipa "sem ideias". "Fez falta um jogador que fizesse o que o Morata faz, isso ficou claro depois de ele entrar. Há que frisar que o FC Porto fez o seu jogo e as coisas começaram a correr-lhes bem."