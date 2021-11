Danilo assume que Cristiano Ronaldo faz falta à Juventus: «Os anos passaram e ele continua letal»

O internacional brasileiro Danilo concedeu uma entrevista ao portal 'Goal' na qual foi questionado sobre a forma como a Juventus ainda está a lidar com a saída de Cristiano Ronaldo. O defesa, de 30 anos, admite que o jogador português, com quem já havia partilhado o balneário no Real Madrid, deixou um vazio no plantel do emblema de Turim.





"Qualquer equipa do mundo sente falta dele quando sai. Os anos passaram e ele continua letal. Os números não mentem. À mínima oportunidade é golo. Por muitas histórias e muitas conversas que se tenham, é assim e pronto. O Cristiano é extremamente competitivo, aprendi muito com ele e criei uma proximidade muito grande com ele, primeiro no Real Madrid e na Juventus ainda mais", afirmou Danilo.

Apesar das saudades, o lateral canarinho diz que mantém relação próxima com CR7 e diz acreditar que a vecchia signora vai voltar aos títulos. "Ainda falamos e desejamos sorte um ao outro antes dos jogos. Claro que está a fazer falta, mas a Juventus tem a capacidade e o ADN de reerguer-se, com muito trabalho e sacrifício, para alcançar vitórias. E o Cristiano sabe disso", concluiu.