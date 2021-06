Del Piero sobre Cristiano Ronaldo: «Já não pode fazer as coisas que fazia há 10 anos»

Alessandro Del Piero, antigo avançado italiano que fez grande parte da carreira na Juventus, considera que Cristiano Ronaldo tem de falar com o treinador, Massimiliano Allegri, e com o clube, no sentido de decidir se continuam todos juntos por mais uma temporada.





Em Itália tem sido muitas as notícias que dão como certa a saída do português de Turim, não obstante o ano de contrato que CR7 ainda tem em vigor com os bianconeri."Penso que o Ronaldo entrou numa fase da carreira em que já não pode fazer as coisas que fazia há 10 ou mesmo há 5 anos. Tem de se adaptar ao seu potencial atual, que continua a ser muito alto", frisou Del Piero."Ele precisa de conversar com o Allegri, com o clube e decidir se querem continuar juntos", acrescentou o antigo avançado, de 46 anos.Já sobre Andrea Pirlo, Del Piero considerou o despedimento do técnico "injusto". "É injusto culpar o Andrea, ele não o foi único culpado, toda a gente lutou na Juventus na última época."