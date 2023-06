Di María anuncia saída da Juventus: «Senti-me sempre em casa»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A´ngel Di Mari´a (@angeldimariajm)

Di María recorreu esta terça-feira às redes sociais para anunciar a saída da Juventus, clube que representou na última temporada. Numa curta mensagem, o argentino assegurou ter dado tudo com a camisola dos bianconeri e lamentou o facto de não ter conquistado qualquer título."Chego ao fim de uma etapa difícil e complicada. Saio com a tranquilidade de que dei tudo para poder ajudar o clube a conseguir títulos, algo que não aconteceu. Saio com esse sabor amargo de não o ter conseguido, mas com a felicidade de levar muitos amigos que fiz neste balneário maravilhoso. Obrigado a todos os meus companheiros por todo o carinho que me deram desde o primeiro dia, senti-me sempre em casa. Um grande abraço a todos os adeptos da Juventus pelo carinho diário. Levo todos vocês no coração", escreveu o avançado, campeão do Mundo pela Argentina no Mundial do Qatar.Com a camisola da Juventus, Di María disputou um total de 40 jogos, onde contribuiu com oito golos e sete assistências.