Di María: «Fui contactado por Rui Costa»

Angel dí María foi apresentado como reforço da Juventus e revelou que foi contactado por Rui Costa, embora sem esclarecer se o Benfica lhe fez uma proposta formal para voltar à Luz."O clube quer voltar ao topo e eu quis ajudar. Temos de criar um bom balneário para ter sucesso. A Juventus foi a única equipa com quem estive em conversações de forma mais intensa. Sou amigo de Rui Costa, do Benfica, ele contactou-me, mas talvez tenha sido mais pela amizade. A Juventus insistiu bastante e esperou pela minha decisão", disse o internacional argentino na sua apresentação como futebolista bianconero."Estive na seleção argentina com vários colegas que atuaram nesta equipa. A grandeza da Juventus fez-me escolher este clube, conheço muitas pessoas que jogaram aqui e isso influenciou a minha decisão", acrescentou Di María, que foi ainda questionado sobre se falou com Dybala ou Cristiano Ronaldo, que também atuaram na Juve: "Principalmente com o Dybala, que me disse que se trata de uma equipa importante, que é como uma famíia. Disse-me que aqui seria bem tratado. Muitos antigos colegas meus queriam-me aqui, especialmente o Buffon."