Diretor da Juventus reconhece que tinha acordo com Luis Suárez por 10 milhões de euros

O 'Corriere della Sera' revelou esta quinta-feira mais pormenores sobre a alegada conspiração que foi criada ao mais alto nível em Itália para que o uruguaio Luis Suárez tivesse passaporte italiano e consequentemente assinasse pela Juventus. O jogador - então no Barcelona - terá sido sujeito a um exame de italiano, mas já conhecia previamente as perguntas, de acordo com o processo.





Segundo as informações reveladas pelo jornal, as escutas levadas a cabo pelas autoridades revelaram como tudo começou. "A Juventus pede-me notícias sobre esta petição de cidadania, podes ajudar-me? Aconselhas-me a pô-los em contacto com alguém da tua equipa para acelerar?" Esta terá sido a mensagem que Paola De Micheli, ministra dos transportes, enviou ao chefe de pessoal do Ministério do Interior, Bruno Frattasi, no último dia 3 de setembro.A resposta de Frattasi foi pronta. "Não, eu encarrego-me".Os contactos prosseguiram e tanto a ministra como Bruno Frattasi receberam chamadas de Fabio Paratici, diretor desportivo da Juventus. "Ele disse-me que estavam a contratar o Suárez e que o negócio estava quase fechado", reconheceu De Micheli.O jornal teve também acesso às respostas que o dirigente dos bianconeri deu no inquérito. "Chegámos a um acordo por 7,5 milhões de euros limpos por época, com outros 1,5 milhões em variáveis que podiam ser facilmente alcançáveis. Ao todo seriam uns 10 milhões."A 30 de agosto as negociações estavam fechadas e Paratici estava convencido que Suárez tinha passaporte italiano - "todos os sites especializados diziam que sim" -, pois no plantel da equipa de Turim já não havia mais espaço para extracomunitários.Pelo sim pelo não, o diretor desportivo da Juventus inquiriu o empresário do jogador sobre a questão do passaporte e a resposta negativa acabou por desencadear todo este processo.Recorde-se que Luis Suárez acabou por assinar pelo Atlético Madrid depois de deixar o Barcelona.