Douglas Costa: «Ronaldo foi para a Madeira, a situação agravou-se e optámos por ir embora também»

Douglas Costa tem sido criticado pela maneira como tem passado este período de isolamento e de paragem das competições. Contudo, o extremo brasileiro participou a partir da sua casa num programa do comentador desportivo brasileiro Alê Oliveira, onde revelou como decidiu voltar para o Brasil e a influência que CR7 teve nessa mesma.





Douglas Costa irrita Juventus por causa destas imagens



Douglas Costa irrita Juventus por causa destas imagens

"Ele (Cristiano Ronaldo) teve um problema com a mãe que sofreu um AVC e viajou para a ilha da Madeira. Como a situação do coronavírus se agravou na Itália ele não voltou e nós também optámos por ir para o Brasil e o Dybala para a Argentina. Vamos voltar quando tudo estiver bem", revelou Douglas Costa.O internacional brasileiro ainda não tem data para se apresentar em Turim, pois neste momento com os campeonatos suspensos e Itália vive uma situação crítica no combater ao Covid-19."A previsão era para voltar dia 13 de abril, mas é praticamente impossível e também não se sabe se o campeonato irá recomeçar, por isso ainda está tudo indefinido."O antigo jogador do Grémio, Shakhtar e Bayern Munique também falou de como os seus colegas na Europa seguiram a campanha do Flamengo, comandado por Jorge Jesus, na última temporada."O Jorge Jesus trouxe uma visibilidade grande ao Flamengo na Europa. O Flamengo tornou-se conhecido devido a várias pessoas, pelo treinador e pelos jogadores como Bruno Henrique ou Gabigol. Mas por o Jorge ser português deu mais visibilidade na Europa", refere.