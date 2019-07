Dybala na porta de saída da Juventus

Paulo Dybala, avançado da Juventus, aparentemente não faz parte dos planos de Maurizio Sarri para a nova época da vecchia signora e por isso aumentam os rumores em relação à sua saída dos octocampeões italianos.





Em Inglaterra avançam que o jogador argentino, de 25 anos, pode mesmo servir de moeda de troca para que a Juventus assegure a contratação de Romelu Lukaku, avançado belga de 26 anos do Manchester United. Ou seja, o destino de Lukaku mantém-se em Itália, mas o Inter Milão tem agora um concorrente de peso para garantir os serviços do belga.No entanto, é igualmente referido na imprensa italiana que Dybala pretende continuar nos bianconeri e até está a ponderar regressar mais cedo das férias, já que participou na Copa América pela seleção da Argentina, para poder assimilar as ideias do novo treinador e assim convencer Sarri de que é um elemento fulcral no plantel na Juventus.