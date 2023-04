Dybala recorda épocas com Cristiano Ronaldo na Juventus: «Disse-lhe que o odiava...»

Paulo Dybala recordou o tempo em que atuou ao lado de Cristiano Ronaldo na Juventus, em entrevista à 'La Gazzetta dello Sport'. O avançado argentino, agora ao serviço da Roma, contou que, quando era mais novo, "praticamente odiava" o internacional português e tudo por causa de... Messi."Tive três bons anos com Cristiano. A equipa era muito forte e ele deu-nos algo mais. Na Argentina, a rivalidade entre Messi e Cristiano é muito vivida. Obviamente que, desde criança, sempre estive ao lado de Messi", assumiu Dybala, passando para o momento em que revelou a Cristiano Ronaldo que não era seu fã... em criança."Uma vez íamos jogar, eu estava no fundo do avião e ele estava sentado mais à frente. A determinada altura do voo, veio falar comigo sobre futebol e outras coisas. Conversámos sobre as nossas vidas e eu disse-lhe que praticamente o odiava quando era criança. Rimos disso e sempre tivemos uma boa relação e um bom diálogo", revelou.