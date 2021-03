Elemento do plantel da Juventus testa positivo à Covid-19

A Juventus informou esta segunda-feira, através de uma nota publicada no seu sítio oficial na Internet, que um elemento do plantel da equipa principal testou positivo à Covid-19. Contudo, tal como é ainda adiantado na mesma publicação, o clube comunica que a pessoa em questão não se trata de um jogador, mantendo a sua identidade desconhecida.





"A Juventus Football Club anuncia que, durante as verificações previstas pelo protocolo em vigor, surgiu um caso positivo à Covid-19 de um membro do grupo de trabalho (não é um jogador) que foi colocado em isolamento.O clube está em contacto permanente com as Autoridades de Saúde para a definição de uma implementação efetiva dos protocolos fornecidos para permitir ao grupo de trabalho realizar as habituais sessões de treinos e competir", pode ler-se.