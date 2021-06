Em Espanha garantem que o PSG já negoceia o passe de Cristiano Ronaldo

O jornal espanhol 'As' avança que o PSG já iniciou contactos junto de Cristiano Ronaldo no sentido de levar o internacional português para Paris. Ao que parece Massimiliano Allegri não conta com ele e a Juventus está disposta a negociar.





A saída de CR7 de Turim parece ser cada vez mais certa, depois de três épocas em Itália, onde ganhou campeonatos e taças mas não conseguiu impor-se na Liga dos Campeões.O 'As' acrescenta que o jogador, de 36 anos, está recetivo a uma mudança para Paris e que para o clube seria "um golpe de efeito desportivo e mediático".Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, vê em Cristiano Ronaldo a estrela que, juntamente com Neymar, pode levar o clube à tão desejada conquista da Champions. Isto depois de o brasileiro já ter manifestado o desejo de um dia jogar ao lado de CR7.A Juventus pede entre 25 a 30 milhões de euros pelo passe do jogador, mas, segundo o 'As', estará disponível para negociar se os franceses aceitarem incluir o passe de Mauro Icardi na transação.