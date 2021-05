Em Itália diz-se que Ronaldo não aprova Allegri e que Jorge Mendes já fala com o PSG

A 'Gazzetta dello Sport' avança esta sexta-feira que Cristiano Ronaldo não está propriamente feliz com o regresso de Massimiliano Allegri ao comando técnico da Juventus - o treinador deve ser oficializado nas próximas horas - e que a saída do português dos bianconeri deve mesmo acontecer este verão. O diário desportivo cor de rosa avança também que Jorge Mendes, o empresário de CR7, está em conversações com o PSG.





O contrato de Ronaldo só termina em 2022, mas tudo indica que o avançado não o vai cumprir. Segundo o jornal "é difícil imaginar uma reação positiva de Ronaldo ao regresso de Allegri ao clube dois anos depois".O capitão da Seleção portuguesa marcou 28 golos em 43 jogos sob o comando técnico de Allegri, o seu pior registo em três anos na Juventus.A 'Gazzetta dello Sport' escreve que o jogador procura um novo clube e que apenas dois podem custear a sua contratação: o Manchester United e o PSG.Para voltar aos red devils, CR7 teria de baixar o salário - ganha 30 milhões de euros brutos por época na Juventus. Já o PSG tem condições para o receber, principalmente se Kylian Mbappé sair.O jornal adianta também que Georgina Rodríguez, na namorada de Ronaldo, quer mudar-se para Paris e até já terá dito a pessoas próximas que a capital francesa é o seu destino favorito.