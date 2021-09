«Equipa destruída e um desastre perfeito»: ultras da Juventus protestam no Allianz Stadium

A saída de Cristiano Ronaldo da Juventus para o Manchester United continua a ser um dos principais destaques por estes dias, e que o digam os adeptos dos bianconeri. Uma das mais antigas claques do emblema italiano, os Vikings, deixou tarjas de protesto visivelmente insatisfeitos com o momento atual do clube, visando o presidente Andrea Agnelli e Alberto Pairetto, um dos responsáveis pela gestão do Allianz Stadium, casa da equipa.





"Equipa destruída... Agnelli e Pairetto, o desastre perfeito", protestou a claque.Recorde-se que a Juventus ainda não venceu nenhuma das duas partidas disputadas até ao momento na Serie A, conseguindo um empate no terreno da Udinese (2-2) e somando a primeira derrota em casa frente ao Empoli (0-1)