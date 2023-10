Escândalo das apostas em Itália: a dívida de 1M€ de Fagioli, mais suspeitos e a omissão da Juventus

As informações sobre o esquema de apostas que tem abalado o futebol italiano sucedem em catadupa. Fabrizio Corona, famoso ‘paparazzo’ daquele país, continua a revelar novos dados e agora veio a terreiro confirmar que a Juventus já sabia do envolvimento de Nicolò Fagioli neste esquema, mas que tentou ‘abafar’ o caso."Os implicados não são apenas Tonali e Zaniolo. Existem também outros desportistas, não somente jogadores de futebol. A Juventus soube de Fagioli desde o dia 1 de agosto, tanto que na tour americana inventaram uma desculpa para não o levarem. Não denunciaram às autoridades judiciais, é um delito gravíssimo. Estou a fazer uma investigação limpa, estou a colaborar com a justiça. O crime organizado está envolvido", disse Corona, em declarações ao Sport Italia.Na notícia replicada pelo ‘Football Italia’, é ainda descrito que o médio da Juventus tem uma dívida de 1 milhão de euros devido ao vicio das apostas. Ora, de acordo com o ‘Capology’, Fagioli aufere 1,8 M€ por ano. A verdade é que parte da informação avançado por Corona é corroborada pelo ‘La Repubblica’, que adiantou hoje que há mais 10 jogadores da Serie A – incluindo outro da Juventus – que também estão implicados neste escândalo.