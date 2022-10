Fabio Capello e o jogo da Juventus na Luz: «Domínio total do Benfica»

Fabio Capello, antigo treinador da Juventus, lamentou a derrota dos bianconeri ontem na Luz, diante do Benfica (), um desfecho que ditou o adeus da equipa italiana a esta edição da Liga dos Campeões.O técnico, agora comentador da Sky, reconheceu aos microfones daquela televisão italiana que o Benfica foi superior. "Estou triste porque a Juventus permitiu que os rivais dominassem a partida. Um domínio total. Foi uma pena porque nos últimos 20 minutos vimos o jogo que podia ter sido", explicou.E prosseguiu: "No final a Juve podia ter empatado, havia vontade e esse é o grande arrependimento. A Juve joga sempre abaixo do seu ritmo e só ganha quando tem jogadores de qualidade superior ao rival. Se o nível for inferior, perde. E isto tem de ser alterado."