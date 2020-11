'Gazzetta dello Sport' revela o que pode fazer Cristiano Ronaldo deixar a Juventus

A eventual saída de Cristiano Ronaldo da Juventus voltou a estar na ordem do dia, depois de terem circulado rumores de que os bianconeri poderiam estar a pensar vender o passe do português para cortar nos custos. E a 'Gazzetta dello Sport' garante que há um fator poderá levar o avançado a deixar Turim.





Não obstante os seus 35 anos, Ronaldo continua a ser um jogador muito apetecível, por isso surgiram logo notícias de potenciais interessados, casos do Manchester United e do PSG.Leonardo, diretor desportivo do clube francês,, numa conversa com adeptos nas redes sociais.O 'Tuttosport' garante esta quarta-feira que nem a Juventus nem o jogador querem o 'divórcio', até porque nos planos de ambos ainda está a conquista da Liga dos Campeões.Mas a 'Gazzetta dello Sport' afiança, por outro lado, que tudo vai depender das conquistas da equipa esta temporada. "Se os resultados não forem os que Ronaldo deseja, ele pode olhar à sua volta e o PSG poderá ser um destino possível", escreve o jornal de Milão.