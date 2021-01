George Weah: «O Cristiano Ronaldo não é o melhor do Mundo mas...»

George Weah, antigo avançado do Milan, considera que a Juventus continua a ser favorita a ganhar o scudetto esta época e acrescenta que Cristiano Ronaldo "não é o melhor jogador do Mundo".





"O Milan começou um novo e brilhante caminho. A cultura de vitória faz parte do ADN rossoneri", disse Weah, em entrevista à 'La Gazzetta dello Sport'."O Paolo [Maldini, diretor técnico do Milan] é um brande homem e um bom amigo, foi um capitão fantástico. É muito trabalhador e ele sabe o é preciso fazer para se chegar a um nível alto, mas o Inter, a Juventus e o Nápoles continuam a ser rivais de peso. Não sei se o Milan vai conquistar o título, mas eles vão lutar até ao fim", escrecentou.Depois, falou sobre Ibrahimovic, avançado do Milan, e Cristiano Ronaldo, estrela da Juventus. "O Ibra é forte e confiante, mas há muito mais além disso. O Milan contratou-o porque ele pode ser muito útil no que diz respeito aos jogadores mais jovens. É um exemplo e uma inspiração para eles. Está sempre focado e dá tudo pela sua paixão. Quem trabalha arduamente não perde a paixão e a idade é apenas um número. O Pietro Vierchowood, o Franco Baresi ou Paolo Maldini jogaram quase até aos 40 anos.""O Ronaldo é a prova de como o trabalho duro e a paixão podem trazer resultados inesperados. Ele não é o melhor do mundo, mas treinou muito para se tornar no melhor. Sou fã do Ronaldo porque ele é humilde e ganhou tudo o que conquistou. Lutou para estar onde está", acrescentou.