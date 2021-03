«Há muita confusão na Juventus mas não se pode olhar para Ronaldo como um problema»

Del Piero, histórico jogador da Vecchia Signora, ilibou Cristiano Ronaldo de toda a situação caótica vivida pela Juventus atualmente.





"Há muitas coisas a correr mal, há muita confusão na Juve. Porém, não se pode olhar para o Cristiano como um problema. Há que continuar a caminhada com ele. É preciso construir a equipa em torno dele", sublinhou o italiano, de 46 anos.Recorde-se que ontem o jornal 'La Stampa' revela que depois do jogo de ontem ouviram-se gritos e insultos no balneário da Juventus, confirmando o ambiente de alta tensão que se vive atualmente na equipa. Ao que parece, terá também havido uma conversa entre o presidente Andrea Agnelli e o treinador Andrea Pirlo. Embora inicialmente a ideia fosse continuar com o técnico até ao final da época, em Itália diz-se que a permanência de Pirlo vai depender do que a equipa fizer nos próximos encontros.Sem Liga dos Campeões e com escassas hipóteses no campeonato, a Juventus tem a Taça de Itália como única possibilidade de ainda poder festejar um título esta época. A final da prova vai ter lugar a 17 de maio, frente à Atalanta.