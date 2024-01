«Há que bater forte»: autoridades francesas acedem a mensagens de sequestradores de Pogba

O rapto de Paul Pogba, que aconteceu na noite de 19 de março de 2022, volta a ser notícia em França, com o 'L'Équipe' a revelar mais dados da investigação. Segundo o jornal, a polícia teve acesso a mensagens trocadas entre os suspeitos, atribuindo a organização do sequestro a Adama C., um amigo do futebolista francês da Juventus, que se encontra detido desde março do ano passado.



Naquela noite vários amigos levaram Pogba para um apartamento fora de Paris, onde esteve até às 4 da manhã. Foi-lhe confiscado o telemóvel e dois homens encapuzados, vestidos com coletes antibalas e armados, exigiram-lhe o pagamento de 13 milhões de euros.



A polícia tem agora as mensagens do telemóvel de Adama C, que é amigo de infância de Pogba e que esteve no local, trocadas com Mamadou M., outro amigo do futebolista. "Há que bater forte", terá escrito Adama, com a intenção de pressionar o médio a pagar.



O 'L'Équipe' adianta que as autoridades acreditam que foi Adama C. quem organizou o sequestro de Pogba.