Higuaín: «Na Juventus fotografavam a minha barriga e depois marcava 30 golos por ano»

Gonzalo Higuaín, avançado internacional argentino de 34 anos, atualmente no Inter Miami, de David Beckham, recordou em entrevista ao TyC Sports alguns momentos da sua carreira, destacando a passagem por Itália, onde representou Nápoles, Juventus e Milan (empréstimo de meia temporada).Durante a sua passagem pela Juventus, o avançado lembrou que as pessoas troçavam dele por ter peso a mais, algo que o argentino sempre desvalorizou. "Turim era o lugar mais exigente em termos de peso. Todos os anos me fotografavam e depois marcava 30 golos por ano. Adorava que as publicassem nas redes sociais, pois eu sabia como o ‘filme’ iria terminar. Por vezes mostrava a ‘pancita’ [barriga]. Depois marquei o número recorde de golos num ano. Gostei, disseram-me todo o tipo de coisas: 'Deixem o touro soltar-se’", atirou.Na mesma entrevista, o argentino apontou ainda aos confrontos com o Nápoles, já com a camisola da ‘vecchia signora’: "O ódio, ressentimento e insultos voltaram para eles porque em oito jogos marquei seis golos contra eles. A escolha acabou por ser a correta porque no primeiro ano chegámos à final da Liga dos Campeões. Foi a única vez que a pude jogar", reconheceu.