'Il Messaggero' avança que Cristiano Ronaldo disse no balneário que quer deixar a Juventus

O jornal italiano 'Il Messaggero' escreve esta quinta-feira que Cristiano Ronaldo terá dito aos companheiros de equipa, no Allianz Stadium, que quer deixar a Juventus este verão.





O internacional português - que hoje inicia com a Seleção Nacional a preparação do Euro'2020 - tem mais um ano de contrato com os bianconeri, mas os rumores da sua saída de Turim têm vindo a ganhar forma nos últimos tempos.Com efeito, Ronaldo já deu várias indicações de que pode estar a caminho de outras paragens. O português não sóda garagem da casa de Turim, como também, em jeito de balanço, dizendo já ter alcançado os objetivos a que se propôs quando se mudou para Itália.O capitão da Seleção Nacional, de 36 anos, tem sido conotado com o Manchester United, com o PSG e até com o Sporting.