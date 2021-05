Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Imprensa arrasa atuação de Ronaldo: «Nestas condições até alguém como CR7 não tem mercado» 'Gazzetta dello Sport' faz uma análise demolidora do português no jogo com o Milan





• Foto: Reuters