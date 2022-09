Imprensa francesa revela que Pogba anda com proteção policial em Turim

O jornal 'Le Parisien' avança esta segunda-feira que Paul Pogba, médio francês da Juventus, tem proteção policial em Turim, devido às ameaças e tentativas de extorsão de que foi vítima por parte de um grupo organizado. Uma pessoa próxima do jogador confirmou a informação.O internacional francês foi vítima de tentativas de extorsão por parte de um gang, onde se incluía o seu próprio irmão, Mathias, que está detido em França.Mathias divulgou um vídeo no Instagram no início de setembro dizendo que ia fazer "revelações explosivas" sobre o jogador. Pogba informou a polícia francesa que estava a receber ameaças por parte de um gang que em março lhe tinha roubado um cartão de crédito, de onde foram retirados 300 mil euros, exigindo outros 13 mil.Pogba contou que foi levado para o interior de um apartamento onde foi acusado de não ajudar os amigos financeiramente. Terá sido ameaçado com espingardas e seguido por elementos do referido grupo, já em Turim.