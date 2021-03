Imprensa italiana critica Ronaldo depois da derrota com o Benevento: «Não está conectado»

O surpreendente desaire da Juventus em casa diante do Benevento fez ressurgir as críticas em Itália, que voltam a visar Cristiano Ronaldo. A imprensa italiana não poupa o português, depois do adeus à Champions e possivelmente também ao scudetto, com a equipa de Turim agora a 10 pontos do Inter.





O 'Tuttosport' explica que Inzaghi "seguiu obviamente com atenção o jogo entre a Juventus e o FC Porto" e assinala problemas criativos na Juve. "O início foi terrível: uma série de erros técnicos, uma construção fatigada e uma atitude apática e sonolenta", escreve o diário de Turim. "O Cristiano não está conectado. O Morata parece alguém que acaba de completar uma maratona."A 'Gazetta dello Sport' segue pelo mesmo diapasão. Embora reconheça que Morata "teve um bom lance", a verdade é que "acabou por atirar à figura do guarda-redes de uma forma irritante. Erros incompreensíveis dentro da área. Ele e o Cristiano já não 'falam'. Onde foi o Morata?"Cristiano Ronaldo é acusado pelo desportivo italiano de ser "impreciso". "Ok, remata várias vezes, mas a linha entre a imprecisão e a habilidade é quase inexistente. Este é o Ronaldo? Depois, a atitude: chega sempre tarde (e em fora de jogo) nas recuperações", escreve a 'Gazzetta dello Sport'.