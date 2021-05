Imprensa italiana garante que Massimiliano Allegri e Juventus já chegaram a acordo

A imprensa italiana garante esta quinta-feira que a Juventus já chegou a acordo com Massimiliano Allegri e que o treinador italiano vai voltar ao banco dos bianconeri na próxima temporada.





Ao que parece, o contrato vai ser assinado hoje ou amanhã, devendo vigorar nas próximas três ou quatro temporadas.Allegri saiu da Juventus em 2019 e, não obstante as múltiplas ofertas de emprego, manteve-se sempre longe dos balneários. Até agora.Recorde-se que a Juventus esta época falhou a reconquista do título, andou na luta pela presença na Champions - acabou em quarto - e foi eliminada nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, pelo FC Porto. Ganhou, na parte final da época, a Taça de Itália.Resta saber se Allegri conseguirá convencer Cristiano Ronaldo a continuar em Turim. Os rumores da saída do português intensificaram-se nos últimos tempos. Allegri era o treinador da equipa quando CR7 trocou o Real Madrid pela Juventus, em 2018.