Imprensa italiana revela: Ronaldo decide quando joga e Pirlo não explica tática aos jogadores

O 'Corriere della Sera' escreve esta segunda-feira que Cristiano Ronaldo escolhe os jogos da Juventus que quer falhar. O internacional português, que em fevereiro vai completar 36 anos, não esteve no jogo de sábado com o Benevento, onde os bianconeri não foram além de um empate (1-1), mas deverá estar no encontro de quarta-feira com o Dínamo Kiev, para a Liga dos Campeões.





Os campeões da Serie A estão a seis pontos do Milan, líder da Serie A, ao cabo de 9 jornadas. E no balneário da equipa, adianta o mesmo jornal, o ambiente está longe de ser tranquilo.Os jogadores queixam-se da falta de comunicação de Andrea Pirlo, pois o técnico aparentemente não explica de forma clara o que deve ser feito em campo ao nível tático. Fonte citada pelo 'Corriere della Sera' revela que "está a acontecer o mesmo que sucedia com Maurizio Sarri".Pirlo delega a discussão da tática num dos seus adjuntos, Igor Tudor, e nos jogos é Roberto Baronio quem dá instruções. Escreve o mesmo jornal que o silêncio de Pirlo tem impacto na equipa e que jogadores como Paulo Dybala e Dejan Kilusevski não entendem o que o técnico pretende deles, sobretudo ao nível defensivo."As escolhas Ronaldo [jogos que deve falhar] ao menos têm mérito numa coisa: identificam problemas, antes que seja demasiado tarde para os resolver", disse a mesma fonte.A equipa ganhou apenas um dos quatro jogos que fez sem Cristiano Ronaldo esta época.