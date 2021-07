O jornal italiano 'Corriere dello Sport' avança este domingo um cenário absolutamente surpreendente, dando conta de que em cima da mesa poderá estar uma troca direta entre Paris SG e Juventus a envolver Mauro Icardi e Cristiano Ronaldo. O cenário levantado pelo diário transalpino é apenas lançado como uma hipótese, mas a verdade é que de certa forma acabaria por satisfazer praticamente todas as partes.





De acordo com o jornal italiano, o PSG não conta com Icardi e já o colocou no mercado. Um regresso a Itália seria em teoria o cenário mais desejado pelo avançado e a Roma foi desde logo a primeira equipa a ser colocada na sua rota . Mourinho 'aprova' o avançado como reforço, mas certo é que o dianteiro tem outras preferências e quererá antes tentar bater à porta da Juventus. O 'Corriere dello Sport' avança mesmo que já foram feitos contactos para tentar saber do interesse da Vecchia Signora, mas a situação não passou de isso mesmo. Um contacto exploratório.É que a própria Juventus neste momento não tem forma de conseguir contratar Icardi. Pelo menos não nas condições que o Paris SG pretenderia, já que depois de ter pago 50 milhões de euros há um ano o clube francês não poderia deixar sair o avançado a custo zero. E nem Icardi poderia ser quarto avançado na Juventus, muito menos não havendo sequer orçamento para o seu salário (9 milhões de euros limpos por ano). E é aí que entra o cenário que referimos há pouco. A tal troca entre Icardi e CR7, até considerando que o avançado português é a primeira escolha do clube francês no caso do Real Madrid conseguir contratar Kylian Mbappé. "Cenários hipotéticos... ou talvez não", conclui o diário transalpino.