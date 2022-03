Italianos avançam que Rüdiger já tem acordo com a Juventus

Antonio Rüdiger termina contrato com o Chelsea no final da presente temporada e, segundo a 'Gazzetta dello Sport', já tem acordo para se transferir para a Juventus a custo zero e assinar por quatro épocas com os bianconeri, passando a auferir cerca de seis milhões de euros por temporada.O defesa, de 29 anos, ainda chegou a negociar a renovação com o clube inglês, mas com as sanções impostas pelo governo do Reino Unido a Roman Abramovich, o internacional alemão vai mesmo sair.A mesma fonte dá ainda conta de que a Juventus procura também conseguir a contratação de Jorginho, médio italiano que termina contrato com os blues em junho de 2023. É provável que, a surgir um acordo entre as partes, Jorginho assine contrato por quatro temporadas com a Vecchia Signora e passar a receber cerca de seis milhões por época temporada.