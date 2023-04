Italianos avançam que UEFA pode punir Juventus com suspensão das competições europeias

Apesar de penalização da perda de 15 pontos na Serie A ter sido suspensa pelo Comité de Garantia do Comité Olímpico Italiano, a Juventus pode ainda ser castigada e, desta feita, pela UEFA, com a suspensão das competições europeias na próxima época pelo menos.A informação é adiantada pelos italianos da 'La Gazzetta dello Sport', que escrevem ainda que o organismo que rege o futebol europeu aguarda os desenvolvimentos da justiça italiana no que diz respeito a este caso. Ainda assim, caso não seja tomada uma decisão até julho, será a UEFA a decidir o destino do clube de Turim.