Italianos colocam Pote como um dos possíveis substitutos de Cristiano Ronaldo na Juventus

A eliminação da Juventus na Champions pode resultar na saída de Cristiano Ronaldo já no final da época. Apesar de ter mais um ano de contrato, todos os cenários estão em cima da mesa e há quem tente prever qual o destino de CR7 caso se confirme o divórcio.



Esta quinta-feira o 'Tuttosport' garante que o futuro de Cristiano Ronaldo ficará definido entre a primavera e o final do Europeu e aponta "as possibilidades" do internacional português se deixar a Juventus, todas elas envolvendo trocas de jogadores. O jornal italiano refere que uma eventual mudança para o Sporting - que, como Record deu conta, está fora dos planos da direção liderada por Frederico Varandas - poderia levar Pote ou Nuno Mendes para a Vecchia Signora, um cenário que o 'Tuttosport' descreve como uma "operação alargada ao estilo Tévez-Bentancur com o Boca Juniors".



Mas na "pole positon" parece estar o Manchester United e uma troca de CR7 por... Pogba, naquele que seria um regresso dos dois craques a casas que bem conhecem e onde foram (muito) felizes. Tal como Ronaldo, o médio francês também entra no último ano de contrato com os red devils e o 'Tuttosport' admite que seria um negócio vantajoso para a Juventus, tendo em conta que Pogba é mais novo (27 anos) e "ganha cerca de metade" do que o português.



Além de Sporting e Man. United, o 'Tuttosport' aponta o Paris Saint-Germain como outra das opções e, neste caso, seria Mauro Icardi a deixar a capital francesa para voltar a Itália. O avançado argentino, que jogou no Inter entre 2013 e 2019, veria com bons olhos um regresso ao país, além de que no passado foi associado à Juventus por diversas ocasiões.