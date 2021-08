Italianos dizem que Cristiano Ronaldo foi oferecido ao Man. City

Depois dos rumores sobre a possível ida para o Paris SG, agora de Itália surge a informação de que Cristiano Ronaldo terá sido oferecido ao Manchester City. Quem o diz é o 'Corriere dello Sport', que puxa o tema para a sua manchete de terça-feira, com um título que não deixa dúvidas: "CR7 ofereceu-se ao City". De acordo com aquilo que se pode ler na capa do título italiano, Jorge Mendes estará já no terreno para tentar fechar a transferência.





A confirmar-se esta transferência, Cristiano Ronaldo voltaria a uma cidade que bem conhece, e onde foi bastante feliz, mas para atuar no arquirrival do 'seu' Manchester United. Nos citizens, refira-se, CR7 seria colega de equipa de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.