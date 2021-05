Italianos dizem que Zidane pode ser o próximo treinador da Juventus

A eliminação nas meias-finais da Liga dos Campeões e a hipótese de o Real Madrid não revalidar o título espanhol podem ditar a saída de Zinedine Zidane do comando técnico dos merengues. E esta sexta-feira o treinador francês é apontado pelo ?Tuttosport' como possível sucessor de Andrea Pirlo na Juventus.





Segundo o jornal italiano, Andrea Agnelli, presidente dos bianconeri, continua a ter Zidane na lista de prioridades, depois de em 2019 ter tentado contratá-lo após a saída de Massimiliano Allegri - o francês acabaria por regressar ao Bernabéu.O 'Tuttosport' reforça o cenário com a existência de uma cláusula no contrato de Zidane com o Real Madrid (válido até final da próxima época) que permite ao gaulês desvincular-se, embora uma eventual mudança para Turim implique uma redução do salário. Zidane ganha 12 milhões de euros por época, com mais três em objetivos, mas tendo em conta que a Juventus quer reduzir custos só poderá oferecer-lhe cerca de metade. A confirmar-se, seria um regresso de Zizou à Juve, clube que representou como jogador entre 1996 e 2001 antes de rumar ao Real Madrid.De acordo com o jornal transalpino, o regresso de Massimiliano Allegri continua também a ser equacionado, bem como o nome de Gennaro Gattuso, que está de saída do Nápoles.