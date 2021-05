Já se sabe para onde foram os carros de Cristiano Ronaldo

A TVI adiantou esta terça-feira que os carros de luxo que Cristiano Ronaldo retirou da sua casa de Turim foram transportados para Espanha.





A garagem de luxo de Ronaldo: há modelos para todas as ocasiões



Um vídeo partilhado pelo site 'Per Sempre Calcio', que se tornou viral em Itália, mostra algumas das potentes máquinas do jogador da Juventus a serem colocadas em camiões da empresa 'Rodo Cargo' - especialista no transporte de veículos -, o que adensou o rumor de que o futebolista estará de saída da Juventus no final da época.O canal de Queluz explica que foram transportados para a sua casa de Madrid 10 carros, no valor de 8 milhões de euros, porque a garagem de Turim não terá espaço para albergar todas as joias automobilísticas do capitão da Seleção Nacional.Seja como for, em Itália diz-se que se a Juventus não conseguir apurar-se para a Liga dos Campeões na próxima época não terá dinheiro para suportar o elevado salário do português.Já se falou no Manchester United, no PSG e até no Sporting como possíveis destinos do craque, de 36 anos.