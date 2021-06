Jorge Mendes vai reunir-se com a Juventus: clube já definiu preço por Cristiano Ronaldo

Terminada a participação portuguesa no Europeu, as atenções centram-se agora no futuro de Cristiano Ronaldo. Em Itália crescem os rumores que dão como certa a saída do capitão da Seleção portuguesa da Juventus e a questão é saber para onde vai o CR7 na próxima época.





Ronaldo tem mais um ano de contrato com a 'vecchia signora', mas o regresso de Massimiliano Allegri e o elevado salário que aufere deverão empurrar o português para a porta de saída.A 'Gazzetta dello Sport' escreve que Jorge Mendes, o empresário do craque, vai nos próximos dias a Itália reunir com a Juventus, no sentido de definir o futuro do jogador.Falou-se na possibilidade de o avançado, de 36 anos, rumar ao Manchester United, ao PSG, ao Real Madrid e até ao Sporting, mas a imprensa italiana garante que os bianconeri não têm em mãos qualquer proposta formal.Segundo a 'Sky Sport Italia', Ronaldo teria de baixar o salário de 31 milhões de euros que atualmente aufere por época em Turim para poder mais facilmente deixar o clube.A Juventus estará disposta a aceitar propostas de pelo menos 29 milhões de euros pelo passe. Se ficar, Ronaldo vai custar aos cofres dos bianconeri 87 milhões de euros, entre salários e amortizações.