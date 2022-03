Justiça investiga acordo secreto com Ronaldo e suspeita que Juventus terá destruído documentos

A 'Gazzetta dello Sport' avança esta quinta-feira que o procurador de Turim acredita que a Juventus destruiu documentos confidenciais no âmbito da investigação de uma possível fraude fiscal, incluindo um alegado acordo privado com Cristiano Ronaldo.As autoridades italianas realizaram buscas durante o dia de ontem em escritórios por todo o país, à procura de provas de acordos do clube com os jogadores relativamente ao pagamento dos salários aquando da suspensão do campeonato por causa da pandemia. Um dos escritórios passados a pente fino foi o do empresário Alessandro Lucci, representante de Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Mattia Perin e Dejan Kulusevski.A Juventus anunciou um impacto positivo de 90 milhões de euros nas contas durante a época de 2020/21 por ter reduzido os salários nos meses de março, abril, maio e junho daquele ano, mas as autoridades acreditam que os jogadores receberam pelo menos 60 milhões através de acordos privados com o clube, que não foram declarados.Entre os documentos apreendidos na sede da Juventus os investigadores encontraram 'vários registos particulares diversamente denominados como parte das duas manobras salariais dos exercícios 2019/2020 e 2020/21 e não depositados nos órgãos competentes'.Os investigadores acreditam que os jogadores não abdicaram dos salários, mas que apenas viram o pagamento ser adiado. Alguns acordos com os futebolistas foram depositados na Liga, mas outros terão sido mantidos secretos.Foram encontradas referências a acordos em emails do clube, que garantiam o pagamento do salário, mesmo em caso de transferência do jogador. As autoridades italianas verificaram também que havia o hábito de manter esses documentos fora das instalações da Juve e que eram destruídos assim que os acordos fossem cumpridos.Entre eles estaria um acordo com Cristiano Ronaldo, que foi mencionado numa escuta telefónica entre dois diretores e cujo documento não foi encontrado.